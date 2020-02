Disparition de la fille de Mame Makhtar Guèye : pourquoi la théorie du complot n’est pas si si bête

La mystérieuse prédiction de Kalista Sy en janvier



Annoncée portée disparue vendredi soir, la fille de Mame Makhtar Guèye de l’ONG Jamra, a été retrouvée, samedi peu après 20h. Selon le Lieutenant Ndiassé Dioum qui a donné l’information, elle se trouvait dans une « auberge » de la place à Dakar en compagnie de son « petit copain ».Mame Makhtar Guèye, n’a pas tardé à réagir suite à cette sortie. «Qu'est-ce qui explique alors cette précipitation suspecte du chargé de la communication de la police nationale, le Lieutenant Ndiassé Dioum, consistant à aller s'épancher dans une radio de la place pour déclarer ceci : "il n'y a pas eu d'enlèvement"! Qui a parlé d'enlèvement? j'ai clairement spécifié dans ma saisine (remise aux commissaires Dramé et Sangaré) que "ma fille a disparu"! », a écrit M. Guèye sur sa page facebook.Il estime que le Lieutenant Dioum a outrepassé ses prérogatives en livrant hâtivement les bribes d'une audition inachevée. Et qui était loin d'être validée. D'autant que les enquêteurs ont non seulement noté que la lucidité de ma fille laissait à désirer, mais que les mille et une versions livrées aux enquêteurs par ma fille, toujours sous le coup de la panique, commandaient d'attendre au moins que les enquêteurs aient fini leur audition, avant que l'on aille se livrer à une course au scoop, en faisant cette déclaration fracassante, qui en aura rajouté aux douloureux traumatismes endurés par ma fille. En sus du préjudice moral causé à sa famille et à ses proches.Il a invité le Lieutenant à corriger sa sortie regrettable, et de faire preuve d'un peu patience et de retenue. Et surtout d'avoir la sagesse d'attendre que les enquêteurs terminent leurs auditions et investigations. Au regard du rôle que joue Mame Makhtar Gueye à travers l’Ong islamique Jamra et les récentes « menaces » émises contre lui sur les Réseaux sociaux, l’on se demande si tout ceci n’est pas un complot pour lui clouer le bec.En janvier, la scénariste de la série Maîtresse d’un homme marié, Khadijia Sy dite Kalista, qui n’a apparemment pas encore digéré l’épisode de la mise en demeure du CNRA, suite à une plainte de JAMRA, dénonçant les « dérives » dans le téléfilm, avait réagi au post de la journaliste Regina Sambou, relatif à un « portrait de Mame Mactar Guéye » fait par le quotidien national Le Soleil. Kalista s'était alors fendue d’un commentaire qui avait suscité plusieurs interrogations.La scénariste de la série Maîtresse d’un Homme marié avait écrit ceci : « Beussam dina ñeuw » (son jour viendra, en wolof) ! Et a même ajouté: « Lou yagoul nak » (et ça ne va pas tarder). Cela veut dire quoi. Faisait-elle allusion à ce qui est arrivé dans ces dernières 48 heures ?Et la réaction du principal concerné ne s’était non lus pas faite attendre. « Est-ce réellement une MENACE ou un quolibet? Nous n’en savons strictement rien. Mais tels sont les faits dans leur stricte réalité. À toutes fins utiles, puisque nulle ne sait de quoi demain sera fait, nous transmettrons sans délais ces captures d’écran à notre avocat et conseiller juridique maître Khassimou Touré, qui indiquera à JAMRA la conduite à tenir ».