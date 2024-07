Dissolution de l’Assemblée : « Pourquoi je donne carte blanche au Président de la République »

La question de la dissolution de l’Assemblée nationale a été au rendez-vous sur le plateau du JDD de iradio. Pour l’invité du jour, Mohamed Ayib Daffé, président du groupe parlementaire Yewwi, « ce n’est pas d’y être favorable ou non. C’est une compétence qui est attribuée au président de la République et qui est encadrée dans des délais, c’est-à-dire qu’il ne peut l’exercer qu’après deux années de législature. Maintenant, pour les délais, le président de la République a des conseillers juridiques et, au-delà, il peut saisir le Conseil constitutionnel pour avis, et cet avis-là fera autorité. Également, il y a ce qu’on appelle la jurisprudence et toutes ces institutions judiciaires peuvent nous éclairer. Pour moi, c’est un débat secondaire, le plus important, c’est que c’est une compétence du président de la République et on est dans un régime de séparation des pouvoirs ».



Pour le président du groupe parlementaire Yewwi, rapporte E-média « en tant que député, je n’ai pas à être pour ou contre une dissolution parce que c’est prévu par la Constitution. Je suis pour que tous les actes soient conformes à la Constitution et à la légalité. En tout cas, je lui donne carte blanche pour dissoudre au moment où il le décidera et où il le souhaitera».