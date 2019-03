Dissolution de l’Assemblée nationale : Me Ousmane Sèye met son veto

«Après la proclamation des résultats, certains acteurs politiques ont proposé la dissolution de l’Assemblée nationale pour faire coïncider les élections locales avec les Législatives et la présidentielle en raison de la modification de la durée du mandat du président de la République. En effet, il y a un décalage de deux ans entre les Législatives et la présidentielle en raison de la modification de la durée du mandat du président de la République de 7 à 5 ans», a déclaré Me Ousmane Sèye qui se prononçait sur cette proposition.



Cependant, cette idée n’adhère pas le leader de la Coalition pour l’émergence (Cpe). Ce dernier, membre de Benno bokk yakaar (Bby) estime que : «le président de la République, qui vient d’être réélu, a un ambitieux programme avec des projets nécessitant le soutien d’une Assemblée nationale épousant sa vision, avec une majorité confortable. C’est le cas de l’actuel Assemblée nationale qui a su déjouer beaucoup de manœuvres tendant au blocage de son fonctionnement, malgré sa courte durée».