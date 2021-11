Distribution d’eau: une grave pénurie touche beaucoup de quartiers de Dakar, Thiès et Kébémer

Depuis plusieurs jours, les robinets n’ont pas versé une seule goutte d’eau dans plusieurs quartiers de Dakar comme Malika et Grand-Yoff. Les populations vivant dans ces quartiers ont déclaré qu’ils n’en pouvaient plus. Hier jeudi, plusieurs d’entre eux ont manifesté leur colère avant d’interpeller les autorités de la Sen’Eau.

Selon les informations du quotidien « Libération », la pénurie touche beaucoup d’autres quartiers se trouvant dans les régions de Thiès et Kébémer.



Par ailleurs, les causes de ce manque du liquide précieux seraient liées à l’usine KMS3 sise à Keur Massar. Cette dernière serait « indisponible », parce que la Sones y réalise des travaux de maintenance sur la Alg3 (conduites permettant le transport de l’eau).