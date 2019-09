Distribution de l’eau à Dakar: l’AFD octroie plus de 9 milliards FCFA au Sénégal

L’Agence française de développement (Afd) et le ministère de l’Economie, du plan et de la Coopération, ont signé une convention de financement complémentaire de 9,8 milliards FCFA pour une meilleure distribution de l’eau dans la capitale sénégalaise, Dakar.



Selon directeur général de Sones Charles Fall, l’Afd a incité les autres partenaires techniques et financiers à les rejoindre sur ce projet dont le cout était de 274 milliards FCFA. Elle nous a donné un financement supplémentaire de plus de 9 milliards FCFA dont l’unique objectif est de réaliser un suppresseur qui nous permettra de mobiliser cette capacité d’eau qui est passée de 100.000 m3 à 200.000 m3 qui quittera l’unique lac de guiers pour venir à Dakar.



Ce financement sous forme d’un prêt concessionnel de 10 milliards FCFA vient compléter un prêt initial de 60 milliards FCFA, qui participe au financement de la 3e usine de production d’eau potable et de son réseau de distribution en aval, dont les travaux sont en cours.



Le projet résorbera le déficit de production d’ici 2021 et participera à satisfaire la demande en eau potable dans la capitale sénégalaise à l’horizon 2035, a dit précisé le Directeur de l’Afd Alexandre Puntier.