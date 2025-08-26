Division spéciale de la cybersécurité : Mamadou Sy Tounkara placé en garde à vue

Convoqué ce mardi 26 août 2025 à la Division spéciale de la cybersécurité (DSC), Mamadou Sy Tounkara a été placé en garde à vue à l’issue de son audition.



Cette mesure fait suite à la publication par Tounkara d’un texte intitulé « Analyse du rejet tacite de la proposition de loi criminalisant l’homosexualité ». Cette sortie avait suscité la réaction du député de Pastef, Amadou Ba, qui dénonçait une « diffusion très grave de fausses nouvelles » par Mamadou Sy Tounkara.