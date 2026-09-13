Protection de l'enfance : la ministre Marie Angélique Mame Selbé DIOUF ouvre la voie à un partenariat avec Firdaous Charity

La ministre de la Famille, de l’Action sociale et des Solidarités, Mme Marie Angélique Mame Selbé DIOUF, a reçu en audience une délégation de l’organisation Firdaous Charity, conduite par sa présidente et fondatrice, Mme Nadouah. Les échanges ont porté sur le renforcement des actions conjointes dans les domaines du parrainage d’orphelins, de l'éducation, de l’accès à l’eau et de l’autonomisation des femmes.



Saluant la convergence entre ces initiatives et les priorités gouvernementales en matière de protection sociale, Mme Marie Angélique Mame Selbé DIOUF a « réaffirmé sa disponibilité à renforcer la collaboration, notamment à travers une meilleure coordination avec les services du ministère et les autres acteurs institutionnels concernés ». La ministre a insisté sur « la nécessité de privilégier des interventions fondées sur l’équité, la transparence et la complémentarité, afin de mieux atteindre les populations ciblées ». Fondée en 2004 et présente dans 17 pays, Firdaous Charity affirme avoir déjà accompagné jusqu’à 1 500 enfants. Les deux parties se sont accordées sur la poursuite des concertations pour formaliser un partenariat durable.