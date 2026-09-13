UFOA-A U20 : le Sénégal accroché par la Gambie mais finit en tête du groupe A

Les Lionceaux du Sénégal et les Scorpions de la Gambie se sont quittés sur un score nul et vierge (0-0) ce dimanche, lors de la dernière journée de la phase de poules. Déjà qualifiées pour les demi-finales avant le coup d'envoi, les deux sélections voisines se disputaient la première place du groupe A.
Malgré une nette domination tout au long de la rencontre, l'équipe sénégalaise n'est pas parvenue à faire sauter le verrou défensif gambien. Ce point du nul permet toutefois aux Lionceaux de terminer en tête de leur groupe. Le Sénégal affrontera en demi-finale le deuxième du groupe B, dont l'identité sera connue ce lundi.
Malgré une nette domination tout au long de la rencontre, l'équipe sénégalaise n'est pas parvenue à faire sauter le verrou défensif gambien. Ce point du nul permet toutefois aux Lionceaux de terminer en tête de leur groupe. Le Sénégal affrontera en demi-finale le deuxième du groupe B, dont l'identité sera connue ce lundi.
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