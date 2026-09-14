Audience bloquée et accès des ex-adversaires : l'amertume des leaders fondateurs de la coalition Diomaye Président

Les membres du Cadre des leaders fondateurs de la coalition Diomaye Président ont adressé une lettre ouverte au président de la République pour solliciter une audience, dénonçant leurs difficultés répétées à obtenir une rencontre avec le chef de l'État malgré leur engagement dès les premières heures de sa campagne. Tout en réaffirmant leur loyauté et leur volonté de contribuer à l'« Agenda national de transformation Sénégal 2050 », ces alliés historiques expriment leur amertume de voir d'anciens adversaires politiques accéder rapidement à l'entourage présidentiel et aux responsabilités de l'État, tandis qu'eux-mêmes peinent à être entendus.



Ci-joint la lettre



« Nous, vos compagnons des premières heures de la coalition Diomaye Président, prenons la liberté de nous adresser à vous par la présente lettre ouverte afin de vous faire part des difficultés que nous rencontrons pour obtenir une audience auprès de vous, malgré plusieurs demandes restées, à ce jour sans suite.



Après la validation de votre candidature à l’élection présidentielle, nous avons cru en votre vision et nous nous sommes pleinement mobilisés pour contribuer à votre accession à la magistrature suprême.



Depuis votre élection, nous suivons avec une attention soutenue les nominations des leaders, des cadres et des hauts fonctionnaires appelés à vous accompagner dans la gestion des institutions et des services publics du Sénégal. Nous adressons nos chaleureuses félicitations à l’ensemble de ces Sénégalaises et Sénégalais qui ont bénéficié de votre confiance et formulons nos vœux les plus sincères pour la réussite de leurs missions au service de la Nation.



À l’époque où vous étiez arbitrairement détenu, nous faisions partie des leaders résolument engagés autour de votre candidature, aux côtés de certains membres de votre gouvernement actuel, de vos frères et compagnons du Pastef. Nous avons cotisé, pris part aux réflexions, aux réunions et aux différentes étapes de construction de la coalition Diomaye Président, notamment au siège de Dieuppeul.



Aujourd’hui encore, nous demeurons mobilisés, disponibles et déterminés à contribuer à la réussite de l’Agenda national de transformation Sénégal 2050, au service de la République. Nous disposons, selon nos parcours respectifs, de compétences, d’expériences et d’aptitudes que nous souhaitons mettre au service de notre pays.



Nous comprenons et saluons votre volonté de rassembler l’ensemble des forces vives de la Nation. Nous ne pouvons, cependant dissimuler notre gêne de voir certains acteurs, hier encore nos adversaires politiques, accéder rapidement à votre entourage, et parfois à des responsabilités alors que nous, compagnons ayant porté votre candidature dès les premières heures peinons toujours à obtenir une rencontre avec vous.



Notre démarche ne relève ni de la contestation ni de la revendication: elle est le rappel d’un engagement, d’une fidélité et d’une disponibilité constante à servir à vos côtés.



Nous sommes convaincus que vous ne disposez pas de toutes les informations relatives à ce cadre de leaders fondateurs, pourtant toujours mobilisé et déterminé à accompagner votre action.



C’est pourquoi, Excellence Monsieur le Président, nous sollicitons respectueusement pour une audience auprès vous. Nous souhaitons simplement avoir l’opportunité de vous rencontrer, de vous présenter notre parcours, de partager nos préoccupations et d’échanger avec vous sur la contribution que nous pouvons encore apporter à la construction du Sénégal.



Nous demandons simplement à être entendus. Nous demeurons disponibles pour servir, avec loyauté, compétence et engagement, la République et le projet de transformation de notre pays.



Dans l’espoir d’une suite favorable, nous vous prions d’agréer, Excellence Monsieur le Président, l’expression de notre très haute considération et de notre engagement républicain. »



Fait à Dakar le 11 septembre 2026



Le Cadre des leaders fondateurs de la coalition Diomaye Président