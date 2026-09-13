Sanou Balante : Dr Malang Diockou appelle la jeunesse au travail et à l’engagement

Le parrain a insisté sur la nécessité pour la jeunesse de croire en ses capacités et de s’investir pleinement dans le travail. Pour lui, la réussite ne s’obtient pas sans sacrifices, patience et détermination.

« Il faut travailler, accepter les sacrifices et persévérer pour réussir », a-t-il notamment indiqué, invitant les jeunes de Sanou Balante à s’inspirer des expériences des personnes ayant réussi leur parcours.

Natif de la localité, Dr Malang Diockou s’est dit particulièrement satisfait et honoré par le choix porté sur sa personne pour parrainer cette édition du tournoi. Il considère cette distinction comme une marque de confiance et d’attachement à sa communauté d’origine.

À travers ce choix, le comité d’organisation entend également présenter aux jeunes un modèle de réussite auquel ils peuvent s’identifier. Le parcours du parrain, marqué selon les organisateurs par des sacrifices et un travail acharné, doit ainsi servir de source d’inspiration à une jeunesse appelée à prendre une part active au développement de Sanou Balante.

Au-delà de la compétition sportive, la finale du Tournoi de la Fraternité a surtout été un grand moment de communion et de retrouvailles. Elle a réuni des jeunes venus de différentes localités situées de part et d’autre de la frontière entre le Sénégal et la Guinée-Bissau, dans cette zone du Balantacounda.

Cette dimension transfrontalière a donné à l’événement une portée particulière, en faisant du football un véritable outil de rapprochement, de fraternité et de cohésion entre les communautés. Les participants ont ainsi réaffirmé leur volonté de préserver les liens historiques et sociaux qui unissent les populations de cette zone frontalière.

À Sanou Balante, le sport aura donc servi de prétexte à une mobilisation plus large autour des valeurs de solidarité, de paix et de développement. Une dynamique que les organisateurs souhaitent inscrire dans la durée, en misant notamment sur la jeunesse pour construire une communauté plus unie et tournée vers l’avenir.





La jeunesse de Sanou Balante, dans le département de Goudomp, a été invitée à faire du travail et de la persévérance les principaux leviers de son avenir. Parrain de la finale de l’édition 2026 du Tournoi de la Fraternité, organisée ce samedi 12 septembre, Dr Malang Diockou a exhorté les jeunes à redoubler d’efforts pour relever les nombreux défis auxquels leur communauté est confrontée.