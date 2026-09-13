Ligue des champions CAF : le Teungueth FC élimine le FC Canchungo et file au tour suivant

Le Teungueth FC s’est imposé ce dimanche à domicile face aux Bissaou-Guinéens du FC Canchungo (1-0), lors du match retour du premier tour préliminaire de la Ligue des champions de la CAF. Forts de cette victoire décisive sur leur terrain, les Rufisquois décrochent leur qualification pour le tour suivant de la compétition continentale.



Le attaquant Ibou Haidara a inscrit l'unique but de la rencontre, scellant ainsi le succès du club de Rufisque. Solides en défense, les joueurs du TFC ont préservé cet avantage jusqu'au coup de sifflet final pour poursuivre leur aventure africaine.