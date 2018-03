Donald Trump Jr et sa femme Vanessa au bord du divorce ?

Du grabuge chez les Trump ? Selon «Page Six», la rubrique mondaine du «New York Post», Donald Trump Jr et son épouse Vanessa seraient «au bord du divorce». «Ils ont des problèmes depuis longtemps, ils espéraient rester ensemble durant la présidence mais ça devient de plus en plus dur. Il n'est jamais là», a confié une source anonyme au magazine. Outre les déplacements qu'il effectue pour la Trump Organization qu'il dirige désormais avec son frère Eric, comme en Inde ce mois-ci, le fils du président s'adonne régulièrement à un de ses passe-temps, la chasse. «Don Jr est occupé avec ses voyages, ce qui a ajouté à leurs problèmes. Vanessa est une mère dévouée, mais elle se sent de plus en plus isolée et seule à la maison avec les enfants», a ajouté l'indiscret.





La virulence sur Twitter de Donald Jr, qui prend régulièrement la défense de son père, aurait également créé des divergences au sein du couple. L'aîné des enfants que le milliardaire a eus avec Ivana Trump a en effet provoqué la polémique en «aimant» des publications douteuses, dont un relayant une théorie limite complotiste sur un des adolescents qui a survécu à la fusillade de Parkland. Le mois dernier, Vanessa Trump avait été brièvement hospitalisée après avoir été exposée à une poudre suspecte, qui s'est avérée inoffensive. Elle avait ouvert un courrier destiné à son mari, expédié à leur domicile de New York. Un suspect a depuis été interpellé et mis en examen.