Donald Trump annonce sa prochaine arrestation et demande aux Américains à manifester

Donald Trump se prend-il pour le leader de l’opposition sénégalaise Ousmane Sonko ? L’ancien Président américain a assuré sur son réseau social Truth Social qu'il allait être "arrêté" mardi. Avant d’appeler à des manifestations, avant une possible inculpation dans une affaire de paiement en 2016 visant à acheter le silence d'une actrice pornographique.



Le leader du Parti républicain est très influent et est suivi par des millions d’Américains. Reste à savoir si son appel à la révolte sera suivi comme c’est le cas au Sénégal avec Ousmane Sonko et ses militants et sympathisants.