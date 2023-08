Donald Trump inculpé de tentative de manipulation de la présidentielle 2020 en Géorgie

La décision est tombée très tard après une longue journée au tribunal d’Atlanta, relate notre correspondante à New York, Loubna Anaki.



Cette fois, l’ancien président est accusé de fraudes et d’ingérences électorales en Géorgie, État clé qu’il avait perdu en 2020 face à Joe Biden. Treize chefs d’accusation sont retenus contre lui.



Et il n’est pas seul, une vingtaine de proches collaborateurs sont également visés par cette inculpation. Parmi eux, Rudy Giuliani, l’avocat John Eastman, et Marc Meadows, l’ancien chef de cabinet de Donald Trump.