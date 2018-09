Dos Santos se retire de la politique

"Il n'existe pas d'activités humaines exemptes d'erreurs et je reconnais que j'en ai aussi commises, vu que c'est l'unique manière de pouvoir les dépasser. L'erreur est une partie intégrante du processus de perfectionnement et c'est pour cela que l'on dit que l'on apprend avec les erreurs", a expliqué José Eduardo dos Santos.



"Aujourd'hui, le 8 septembre, c'est la tête haute que je participe à ce grand congrès de notre parti, avec la conviction du devoir accompli et prêt à passer le témoin de la direction du parti à son prochain président", a-t-il ajouté, disant assumer ses "erreurs".



João Lourenço, âgé de 64 ans, seul candidat à la succession de José Eduardo dos Santos, devrait être élu à la tête du parti ce weekend.



José Eduardo dos Santos a régné d'une main de fer sur l'Angola de 1979 à 2017.



Malade, il n'a pas sollicité l'an dernier le renouvellement de son mandat aux élections et a cédé la présidence du pays à son ancien ministre de la Défense, João Lourenço.



Mais il avait conservé la direction du MPLA, au pouvoir depuis l'indépendance de l'Angola en 1975.