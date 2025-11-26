Douanes : un agent mortellement fauché lors d’un contrôle à Thiès

La Direction générale des Douanes a annoncé le décès de l’agent de constatation principal Adama Ndiaye, en service à la Brigade n°1 du Groupement polyvalent de Recherches et de Répression de la Fraude (GPR) de Thiès. Selon le communiqué parvenu à PressAfrik, le drame s’est produit dans la nuit du mardi 25 novembre 2025, aux environs de 23 heures, lors d’une opération de contrôle de routine menée par trois agents en mission vers Mboro.
Au cours de cette patrouille, les douaniers ont repéré un camion suspect stationné à Darou Khoudous, près du stade municipal. L’équipe s’est approchée afin de procéder à la vérification du chargement. C’est à ce moment que le conducteur a démarré brusquement et a fauché mortellement l’agent Adama Ndiaye. Une poursuite a été engagée par les deux autres agents, permettant d’intercepter le camion un peu plus loin. Toutefois, les trois occupants avaient déjà pris la fuite.
Alerté, le Directeur général des Douanes a ordonné l’ouverture immédiate d’investigations et a instruit les services compétents d’assurer un suivi rapproché pour élucider les circonstances de l’incident. Les premières avancées des enquêtes ont permis d’identifier et d’appréhender le conducteur du véhicule impliqué.
Au cours de cette patrouille, les douaniers ont repéré un camion suspect stationné à Darou Khoudous, près du stade municipal. L’équipe s’est approchée afin de procéder à la vérification du chargement. C’est à ce moment que le conducteur a démarré brusquement et a fauché mortellement l’agent Adama Ndiaye. Une poursuite a été engagée par les deux autres agents, permettant d’intercepter le camion un peu plus loin. Toutefois, les trois occupants avaient déjà pris la fuite.
Alerté, le Directeur général des Douanes a ordonné l’ouverture immédiate d’investigations et a instruit les services compétents d’assurer un suivi rapproché pour élucider les circonstances de l’incident. Les premières avancées des enquêtes ont permis d’identifier et d’appréhender le conducteur du véhicule impliqué.
Autres articles
-
Extradition de Madiambal : L’APDH demande au Sénégal de ne pas donner suite à la requête de la Cour d’Appel de Versailles
-
Benoit Ganzmann sur la dette économique : « Sénégal a toutes les armes pour pouvoir s'en sortir »
-
Une leçon sur les Tirailleurs sénégalais dispensée dans toutes les écoles du pays ce 1er décembre 2025
-
Campagne des "16 jours d'activisme" : ONU Femmes intensifie la riposte contre les violences en ligne
-
Conférence internationale : des « héritiers de légendes du panafricanisme » à Dakar pour réfléchir sur l'unité africaine