Douanes : un agent mortellement fauché lors d’un contrôle à Thiès

La Direction générale des Douanes a annoncé le décès de l’agent de constatation principal Adama Ndiaye, en service à la Brigade n°1 du Groupement polyvalent de Recherches et de Répression de la Fraude (GPR) de Thiès. Selon le communiqué parvenu à PressAfrik, le drame s’est produit dans la nuit du mardi 25 novembre 2025, aux environs de 23 heures, lors d’une opération de contrôle de routine menée par trois agents en mission vers Mboro.



Au cours de cette patrouille, les douaniers ont repéré un camion suspect stationné à Darou Khoudous, près du stade municipal. L’équipe s’est approchée afin de procéder à la vérification du chargement. C’est à ce moment que le conducteur a démarré brusquement et a fauché mortellement l’agent Adama Ndiaye. Une poursuite a été engagée par les deux autres agents, permettant d’intercepter le camion un peu plus loin. Toutefois, les trois occupants avaient déjà pris la fuite.



Alerté, le Directeur général des Douanes a ordonné l’ouverture immédiate d’investigations et a instruit les services compétents d’assurer un suivi rapproché pour élucider les circonstances de l’incident. Les premières avancées des enquêtes ont permis d’identifier et d’appréhender le conducteur du véhicule impliqué.