Double confrontation avec le Soudan : Aliou Cissé élargie sa liste à 25 "Lions"

Aliou Cissé ne veut pas vivre la même situation que lors du match contre Madagascar où il s’était retrouvé avec 19 joueurs en lieu et place des 23 qu’il avait convoqués. En effet, le sélectionneur national, à cause de la cascade de forfais, avait vu son effectif se réduire, d’où sa décision de faire appel, lors de la double confrontation contre le Soudan, à 25 joueurs.

Ainsi, pour ces deux confrontations qui auront lieu les 12 et 17 octobre prochains, le coach espère avoir à sa disposition la liste demandée. Et la fédération qui était contre un élargissement de la liste va certainement revoir sa copie.