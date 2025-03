Double peine ! Le corps d’un patient de l’hôpital de Corbeil (France) envoyé au Sénégal par erreur

Les corps de deux hommes ont été intervertis, et l’un des deux déjà rapatrié au Sénégal, entraînant la colère de la famille de l’un des défunts. A la morgue de l’hôpital de Corbeil-Essonnes, un agent a présenté au fils un inconnu censé être son père.



Au choc du décès s’en est ajouté un second. Un homme s’est présenté à l’hôpital, lundi, pour rendre un dernier hommage à son père, décédé le 2 mars à 67 ans, avant sa mise en bière, explique le journal français Le Parisien, parcouru par PressAfrik.. Mais le corps que lui a présenté l’agent des pompes funèbres n’était pas le bon. Renseignements pris, le Centre hospitalier Sud francilien de Corbeil-Essonnes (Essonne) aurait échangé le corps de deux personnes, et aurait reconnu son erreur.



Malheureusement, cette interversion a des conséquences funestes, puisque la dépouille du papa a déjà été envoyée au Sénégal afin d’être inhumée sur place. L’établissement affirme avoir pris « les mesures nécessaires pour signaler cette erreur dont il assume la responsabilité », explique le quotidien. Il met « tout en œuvre avec les autorités compétentes pour organiser un rapatriement rapide ».



Le mauvais corps aurait été reconnu par l’autre famille



Les proches, de leurs côtés, ne comprennent pas comment pareille erreur a pu se produire. « C’est honteux ! L’hôpital s’est excusé mais ils nous prennent de haut. Je doute de tout ce qu’ils disent. Je veux la preuve que mon père n’a pas été brûlé, qu’ils ne lui ont pas enlevé d’organes », s’insurge la fille du défunt.