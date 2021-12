Doudou Wade: « Le Pds n’est pas demandeur d’une amnistie pour (Karim Wade) »

Le Parti démocratique sénégalais (Pds) de Me Abdoulaye Wade ne varie pas dans sa position par rapport à la question d’amnistie ou de réhabilitation de candidat à la prochaine présidentielle, Karim Wade.



En lieu et place d’une amnistie, les libéraux demandent le réexamen du dossier de Karim Wade. Une position réaffirmée par le candidat de Wallu Sénégal à la mairie de Dakar, Doudou Wade.



« Le Pds n’est pas demandeur d’une amnistie. Ce que le Pds demande et nous l’avons toujours dit, c’est le réexamen du dossier de Karim Wade conformément à la demande de la Commission des droits de l’Homme. Le Sénégal a déjà répondu à la Commission des Nations Unies pour dire que le protocole était supérieur aux lois nationales. Par conséquent, le Pds demande le réexamen du procès. Et c’est possible. Il suffit d’une lettre du Garde des Sceaux, ministre de la justice pour le faire », a réclamé Doudou Wade.