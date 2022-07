Dr Abdourahmane Diouf de AAR Sénégal se résigne: « le peuple a toujours raison »

Le président du parti Awalé et non moins membre de la coalition AAR Sénégal a publié un message laconique et énigmatique sur page Facebook après la publication des premiers résultats des élections législatives de ce dimanche 31 juillet. « Le peuple a toujours raison », a-t-il écrit.



À souligner que la coalition AAR Sénégal a obtenu des scores assez faibles sur toute l’étendue du territoire.