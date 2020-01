Dr Babacar Diop menace d'aller ouvrir les portes de la prison pour libérer Guy Marius Sagna et Cie

Il avait été arrêté en novembre dernier avec six autres personnes dont des étudiants et l'activiste Guy Marius Sagna, avant de bénéficier d'une libération. Dr Babacar Diop, professeur à l'Université Cheikh Anta Diop a menacé d'aller ouvrir les portes de la prison pour libérer Guy Marius Sagna Cie, lors de la manifestation de Noo Lank, à laquelle il a pris part ce vendredi au centre-ville de Dakar. Plusieurs jeunes sénégalais regroupés au sein de ce collectif ont manifesté pour dire non à la hausse du prix de l'électricité au Sénégal. Regardez !!!