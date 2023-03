Dr Babacar Niang placé sous contrôle judiciaire après avoir refusé de porter le bracelet électronique

Le propriétaire de Suma Assistance, clinique où le leader de Pastef Ousmane Sonko a été hospitalisé pendant 6 jours, a été inculpé pour "non assistance à personne en danger et homicide involontaire" par le Doyen des Juges Oumar Maham Diallo. Toutefois, Dr Babacar Niang a été placé sous contrôle judiciaire après avoir refusé d'être mis sous bracelet électronique, selon son avocat Maître Cheikh Khoureysi Bâ.



Son placement sous contrôle judiciaire est accompagné de deux obligations: "Ne pas sortir sans son autorisation des limites territoriales du Sénégal et se présenter tous les derniers vendredis de chaque mois au cabinet du procureur pour émarger au registre", informe la note.



Pour rappel, Dr Babacar Niang a été convoqué à la Sûreté urbaine suite à une plainte de la famille de Doudou Fall. Dans sa lettre-plainte, la famille du défunt a fait savoir que dans l'ambulance qui transportait Doudou Fall à la clinique, les agents lui ont posé la question de savoir s'il était membre du Pastef. Devant sa réponse négative, ils lui ont fait savoir qu'il y avait un contrat entre "Suma" et le parti d'Ousmane Sonko pour la prise en charge prioritaire de ses blessés comme soutenu les plaignants.



Interrogé sur ces allégations des plaignants, Dr Niang a rejeté tout contrat dans ce sens avec Pastef signifiant qu'il était posé juste une question de savoir si le patient avait une prise en charge. Pour autant, il a dit qu'à Pastef, le Dr Cissé et Alé Bâ, un infirmier, lui ont demandé de les aviser à chaque fois qu'un militant se présentait devant eux.



La famille du défunt soutient que leur fils aurait été abandonné à la clinique sans soin parce qu'il ne serait pas de Pastef. Dr Niang a répondu que le neurochirurgien avait promis de passer le vendredi mais la famille avait décidé d'évacuer le malade.