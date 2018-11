Dr Bakary Samb: " les confréries religieuses sont les ciments de la stabilisation du pays"

Dans un entretien accordé à i-radio le docteur Bakary Samb directeur de l'Institut ''Toumbouctou'' estime que les confréries relieuses sont les ciments de la stabilité du Sénégal. "C'est grâce au travail des confréries, au travail d'éducation et de sensibilisation, en s'appuyant sur les enseignements de paix que le Sénégal a pu demeurer un îlot de stabilité'', déclare-t-il,



Avant d'ajouter que le Sénégal pourrait donner une leçon au monde en vulgarisant les enseignements de nos érudits et en s'acheminant vers une communication beaucoup plus intensive entre les régions du monde".