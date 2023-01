Dr Dialo Diop sur la participation de Sonko au procès : « Pour l’instant, la décision du parti est réservée »

Dr Dialo Diop, vice-président du parti Pastef chargé du panafricanisme et des questions mémorielles, a évoqué le procès opposant Ousmane Sonko à la masseuse Adji Sarr qui doit se tenir devant la chambre criminelle de Dakar, à l'émission Objection sur Sud Fm, dont il était l'invité dimanche. Il a déclaré que la direction de Pastef n’a pas encore statué sur la question de la participation ou non de son leader à ce procès.



« Ce procès résulte d’une volonté, mais nous sommes trop avisés pour répondre aux injonctions d’une foule en colère. Pour l’instant, la décision du parti est réservée, on attend de voir jusqu’où ce pouvoir est prêt à aller sur cette question. Cette affaire relève d’un complot tellement grossier et ridicule au fond que l’opinion est révoltée dans sa grande masse", a fait savoir Dr Dialo Diop.



​Ancien Secrétaire général du Rassemblement national démocratique (RND-parti de Cheikh Anta Diop), Dr Diallo Diop a également réfuté la thèse évoquée par l’ancien Procureur de la République, Serigne Bassirou Guèye, pour justifier sa dernière sortie.

« Contrairement à ce qu’il essaie de nous faire croire, il n’est pas sorti à la demande de sa famille et de ses amis, mais sur instruction de son chef hiérarchique qui est le président Macky Sall qui vient de lui donner une juteuse sucette avec la présidence de l’Ofnac. C’est un magistrat couché pour essayer de contrebalancer la vague d’indignation qui se répand comme un raz-de-marée dans l’opinion pas seulement locale mais continentale et de plus en plus mondiale sur cette affaire », a martelé l’ex-Sg du Rnd qui accuse l’ex procureur d’être un «obstinée de perpétuer une tradition politique récente consistant à exclure discrétionnairement les vrais adversaires du jeu politique afin de se pérenniser au pouvoir », dit-il.



