Dr Maurice Soudieck Dione : «Macky Sall va préserver sa majorité»

Les Sénégalais doivent s’attendre à un renforcement de la coalition présidentielle et Macky Sall va le matérialiser dans le futur gouvernement dont la liste est en train d’être peaufinée au Maroc. C’est l’analyse du Docteur en Sciences politiques, Maurice Soudieck Dione. Ce dernier est d’avis que Macky Sall va accorder plus de place à ses alliés puisqu’il désire renforcer ce compagnonnage.



«Le Président Sall de toute évidence va garder son alliance parce que dans sa façon de fonctionner, il y a des logiques. La première logique c’est d’abord de fidéliser la coalition au pouvoir et de préserver la majorité, c’est aussi de réduire l’opposition à sa plus simple expression comme il l’a dit. C’est aussi de neutraliser les contre-pouvoirs. Ce qui fait qu’on aura un pouvoir fort mais qui devient fragile dans la durée», a déclaré Dr Dione sur Sud Fm.



Quant à la posture du vainqueur de la Présidentielle du 24 février 2019, l’analyste politique pense qu’il fera tout pour affaiblir ses adversaires politiques : «Il n’entend pas laisser de la place à l’opposition et donc dans sa vision des choses, c’est une coalition forte et dans cette perspective, il ne prendra aucun risque pour accorder plus de place à l’opposition».