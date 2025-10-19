Drame à Diourbel : elle accouche devant l’hôpital, faute de place et perd son nouveau-né

Un drame s'est produit ce dimanche à Diourbel, (Ouest) suscitant une vive indignation. En effet, faute de place au sein du district sanitaire, une femme a été contrainte d'accoucher devant l'hôpital, perdant malheureusement son bébé. Face à l'émoi public, le procureur de la République s'est immédiatement autosaisi du dossier, ouvrant une enquête préliminaire.



Selon les informations rapportées par la Rfm, la jeune mère, identifiée sous le nom d'Astou Ndiaye, n'aurait pas pu être prise en charge faute de lits disponibles dans l'établissement. Contrainte d'accoucher à l'extérieur, elle a perdu son nouveau-né, provoquant une vague de colère et d'indignation au sein de la population locale.



La Direction de l’hôpital, pour sa part, a déclaré attendre le rapport détaillé du service incriminé avant de s'exprimer publiquement sur la tragédie.



L'enquête préliminaire a été confiée à la police de Diourbel pour faire toute la lumière sur les circonstances exactes de ce drame.



Par ailleurs, les auditions ont débuté dès ce dimanche dans l’après-midi. La sœur de la victime, Ndiack Ndiaye, qui accompagnait Astou Ndiaye au moment des faits, a été entendue par les enquêteurs. La victime elle-même, Astou Ndiaye, a été auditionnée par téléphone pour recueillir son témoignage. Les sages-femmes en service ce jour-là, tant au district sanitaire qu'à l’hôpital régional de Diourbel, sont attendues en début de semaine pour être entendues par les services de police.



L’enquête judiciaire devra déterminer les responsabilités et les défaillances ayant conduit à ce drame qui a choqué l'opinion publique.