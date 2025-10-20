Drame à Diourbel : le directeur de l’hôpital brise le silence après la mort d’un nouveau-né

À la suite du drame survenu dimanche où une femme a perdu son bébé après avoir accouché devant le district sanitaire de Diourbel, le directeur général de l'établissement, Bocar Sow, a brisé le silence.
Contacté par Source A, le responsable a déclaré : « Les faits sont survenus en mon absence, je ne peux pas, pour le moment, me prononcer définitivement ».
Cependant, face à l'émotion légitime suscitée par cette tragédie, le DG Sow a pris un engagement : « Je rendrai public un communiqué demain (ce lundi) pour donner notre part de vérité. »
Autres articles
-
🔴Hommage a Abdou Aziz Mbaye, Pape Malick Ndour porte plainte contre le ministre Amadou Ba ...
-
Sédhiou : un officier des Eaux et Forêts retrouvé mort dans sa chambre
-
Forum de Dakar : les ministres ouest-africains scellent un engagement historique pour le financement durable de la vaccination
-
Forum régional sur la vaccination : le Dg d'Africa CDC fustige la dépendance internationale et appelle à la souveraineté sanitaire africaine
-
Souveraineté vaccinale : Ibrahima Sy appelle à une « action collective » pour une Afrique autonome en production de vaccins