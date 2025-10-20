Réseau social
Drame à Diourbel : le directeur de l’hôpital brise le silence après la mort d’un nouveau-né



Drame à Diourbel : le directeur de l’hôpital brise le silence après la mort d’un nouveau-né
À la suite du drame survenu dimanche où une femme a perdu son bébé après avoir accouché devant le district sanitaire de Diourbel, le directeur général de l'établissement, Bocar Sow, a brisé le silence.
 
Contacté par Source A, le responsable a déclaré : « Les faits sont survenus en mon absence, je ne peux pas, pour le moment, me prononcer définitivement ».
 
Cependant, face à l'émotion légitime suscitée par cette tragédie, le DG Sow a pris un engagement : « Je rendrai public un communiqué demain (ce lundi) pour donner notre part de vérité. »
Lundi 20 Octobre 2025 - 10:12


