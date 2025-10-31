Drame à Guédiawaye : un enfant de 5 ans retrouvé mort dans un véhicule appartenant à un policier

Le petit A. Sow, âgé de 5 ans, porté disparu depuis trois jours, a été retrouvé sans vie vendredi 24 octobre 2025. Son corps, dans un état de décomposition avancée, a été découvert à l’intérieur d’un véhicule appartenant à un policier, stationné depuis plusieurs jours dans le quartier.



Le drame a commencé le mardi 21 octobre. L'enfant avait obtenu de sa grand-mère l'autorisation d'aller jouer près d'un atelier de menuiserie, situé en face de leur domicile. Vers 21 heures, la grand-mère est sortie pour le faire rentrer se coucher. Ce n'est qu'en vérifiant sa chambre plus tard dans la nuit qu'elle a constaté son absence.



Une vive inquiétude s'est alors emparée de la famille. Après avoir interrogé en vain le voisinage, la grand-mère a alerté le père de l'enfant, domicilié à Gadaye (Guédiawaye). Ensemble, ils ont signalé la disparition du garçonnet au commissariat de Guédiawaye et ont organisé des recherches.



Après trois jours de vaines investigations, l'espoir commençait à s'amenuiser. Vendredi, une odeur nauséabonde émise par un véhicule en panne a alerté les apprentis menuisiers. En s'approchant, l'un d'eux a fait la macabre découverte : le corps sans vie du petit A. Sow gisait sur la banquette arrière de la voiture.



Les policiers et les sapeurs-pompiers, prévenus par les habitants, se sont immédiatement rendus sur place. Selon les informations de L'Observateur, ce véhicule, propriété d'un policier, servait souvent de cachette aux enfants du quartier.



Si les premières pistes évoquent un tragique accident, la famille du jeune A. Sow la conteste fermement. Le père soulève plusieurs incohérences : la voiture était garée à un endroit passant, où l'enfant n'aurait pas pu monter à l'insu de tous. Plus troublant encore, l'enfant a été retrouvé partiellement dévêtu, ses habits et chaussures soigneusement posés à côté de lui.



L'autopsie pratiquée à l'hôpital Idrissa Pouye de Grand Yoff n'a pas permis de lever les zones d'ombre. L'état de décomposition du corps et le rapport du légiste n'ont pu déterminer les circonstances exactes du décès.



Le petit A. Sow a été inhumé dans l'intimité familiale mercredi 29 octobre 2025, laissant derrière lui une famille en deuil et une communauté en quête de réponses.