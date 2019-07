Drame à Kaffrine : Un jeune homme de 30 ans étrangle sa mère

Un jeune homme a tué sa mère par strangulation et passé sa sœur à tabac. Le drame a eu lieu mardi vers 5 h du matin, au quartier périphérique de Mbamba, situé dans la région de Kaffrine, au centre du Sénégal. La victime était âgée de 60 ans.



Le présumé meurtrier, âgé d’une trentaine d’années, est un récidiviste. Il a été interpellé à plusieurs reprises par la police de Kaffrine, pour des menaces à l’endroit de sa famille.



Arrêté et placé en garde à vue, il est actuellement au commissariat de Kaffrine, voisins et proches qui se sont confiés à l’Aps, informent qu'il souffrirait de problèmes mentaux et aurait déjà été amené au centre Malango de Fatick.