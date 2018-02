Drame à Kounoune : Un entrepreneur tue son ami et se suicide

C’est la consternation à Kounoune où un entrepreneur du nom du nom de Makha Bass a tué son ami Collé Diakhaté d’une balle dans la poitrine vers les coups de 14 heures.



Selon une source qui s’est confiée à PressAfrik, le problème est survenu aprèsl’octroi du chantier de la Coopérative des douanes sise du côté de Kounoune en allant vers la centrale à Makha Bass qui devait gérer le volet électricité.



Mais, devant son incapacité à finir le travail qui marquait le pas depuis près de 3 ans, il s’est vu retirer le marché qui a été refilé à Collé Diakhaté. C’est alors M. Bass, qui avait du mal à avaler la pilule amère a décidé de s’en prendre à son ex-ami.



Alors, il s’est présenté en début d’après-midi sur le chantier où il a trouvé Collé Diakhaté. Et, sans explication, il a dégainé son pistolet pour lui loger une balle en plein cœur avant de retourner l’arme contre lui et mettre fin à sa vie.



Le chantier, renseigne notre source, faisait près de 5 hectares et 250 parcelles devaient y être construites.



Les gendarmes qui se sont rendus sur les lieux du drame ont ouvert une enquête.