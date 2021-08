Drame à Linguère: deux cousins tuent un homme à coups de machettes

Deux agresseurs nommés A. B. et B. S. ont tué leur victime Birame Sow à coups de machettes. Issus, de la même famille, les deux tueurs et leur victime sont des cousins proches. Un drame qui s'est produit à Loumbal Docky, une localité de la commune de Boulal, dans le département de Linguère.



D’après le journal « Rewmi Quotidien » dans sa publication du jour, Birame Sow, âgé de 28 ans, a été surpris alors qu'il dormait dans sa chambre avec son épouse. Violemment blessé par ses agresseurs, il a été acheminé à l'hôpital de Dahra où il a rendu l’âme.



Alertée par les populations, la gendarmerie de Dahra s'est rendue à l'hôpital pour mener une enquête. Après investigation, les policiers ont qu’il s’agissait d’une histoire de vengeance qui a mal tourné.



Par ailleurs, les deux cousins A. B. et B. S., les présumés meurtriers ont été arrêtés et placés en garde à vue.



Le corps sans vie de Birame Sow a été remis à ses parents pour son inhumation. Les mis en cause devront être déférés ce mercredi au parquet de Louga.