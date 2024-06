Drame à Malibu/Golf sud : le corps sans vie d'un carreleur trouvé sur la plage, enveloppé dans un toile en plastique

Le corps sans vie d’un jeune carrefour répondant au nom de M. Mbengue, 23 ans, a été retrouvé sur la plage de Malibu, dans la commune de Golf Sud. La découverte macabre a eu lieu le jour de la Tabaski. Le défunt était enveloppé dans une toile en plastique, puis abandonné sur la berge de la localité.



Selon Les Echos, le jour des faits, M. Mbengue et sa famille sacrifient à la prière de l’Aid El Kabir et immolent le bélier de la Tabaski. Ainsi, le jeune carreleur dépèce le mouton et fourgue les boyaux et autres intestins dans des récipients. Il les porte et s’en va les jeter dans les flots de l’océan Atlantique.



Il tarde cependant à renter à la maison et inquiète les membres de la famille. Ces derniers imaginent les pires scénarios et engagent une grande battue. Ils se rendent dans les parages du grand bleu et découvrent le corps sans vie du jeune homme, enveloppé dans une toile en plastique, puis abandonné sur la plage.



Le corps sera ensuite acheminée à la morgue du centre hospitalier national de Fan pour les besoins de l’autopsie