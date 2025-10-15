Drame à Mboro-sur-Mer : un garçon de 10 ans meurt noyé

Un tragique accident s’est produit lundi 13 octobre à Mboro-sur-Mer, dans la commune de Darou Khoudoss, département de Tivaouane. un garçon âgé d’environ 10 ans a perdu la vie par noyade.
D’après les premiers témoignages recueillis sur place, l’enfant, originaire du village de Keur Seyni, s’était rendu à la plage pour se baigner en compagnie de camarades. C’est aux environs de 15 heures qu’il aurait été emporté par une vague alors qu’il se trouvait à proximité du rivage. Malgré les tentatives de secours des riverains, le jeune garçon n’a pu être sauvé.
Alertés, les sapeurs-pompiers de Tivaouane, appuyés par des éléments de la gendarmerie de Mboro, se sont rapidement rendus sur les lieux. Après plusieurs minutes de recherches, ils ont réussi à repêcher le corps sans vie de la victime, avant de le transférer à la morgue de l’hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh de Tivaouane.
Une enquête a été ouverte.
