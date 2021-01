Drame à Mbour : un Français tué, son véhicule et une importante somme d'argent emportés

Le Sénégal renoue avec les agressions mortelles en ce début du nouvel an. Et un ressortissant français en est la première victime. Il a été tué dans sa demeure par des malfaiteurs. Le drame a eu lieu à «Saly Niakh Niakhal» dans la région de Mbour.



Selon la Rfm, après leur sale besogne, les présumés meurtriers ont pris la fuite emportant avec eux une importante somme d’argent, du matériel et même le véhicule de la victime.



Le défunt âgé d’une soixantaine d’années, était marié à une femme de nationalité sénégalaise. Le corps sans vie a été acheminé à la morgue de l’hôpital de Mbour. Une enquête a été ouverte par la police.