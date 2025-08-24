Drame à Pikine : quand l’indiscipline au volant tue (Par Boubacar Kambel DIENG)



Mercredi dernier, le rond-point SIPS à Bountou Pikine a été le théâtre d’un drame terrible. Un différend entre un chauffeur de bus Tata de la ligne 61 et un conducteur de moto « Thiak-Thiak » a viré au cauchemar.

Selon les témoins, une altercation a éclaté entre les deux hommes en pleine circulation, et le chauffeur de bus aurait, quelques instants plus tard, percuté volontairement le motocycliste en pleine circulation.

La victime est morte sur le coup.

Ce drame nous rappelle que l’indiscipline sur nos routes n’est pas un simple problème de retard ou d’embouteillage. Elle tue.

Trop souvent, des chauffeurs oublient que leur volant n’est pas une arme.

Menaces, insultes, dépassements dangereux, non-respect des feux et des stops… ces gestes peuvent avoir des conséquences irréversibles.

Une seule erreur, un seul excès de colère, et c’est une vie humaine qui s’éteint.

Aux conducteurs paisibles et corrects, il est important de rappeler : ne vous laissez jamais entraîner dans la colère d’un autre.

En cas de provocation, gardez votre calme, ralentissez, et laissez l’autre passer.

Signalez les comportements dangereux aux autorités si nécessaire. Provoquer ou répondre à une provocation peut vous coûter cher, parfois même la vie.

Mais la responsabilité ne repose pas seulement sur les conducteurs. Les autorités doivent agir avec fermeté.

Les sanctions doivent être sévères pour ceux qui mettent la vie des autres en danger.

Contrôles réguliers, radars automatiques, formation obligatoire sur le comportement au volant, suspension de permis pour les chauffeurs violents… autant de mesures nécessaires pour protéger les citoyens.

Chaque vie perdue est une douleur pour une famille, un village, une ville. Pikine pleure aujourd’hui un homme tué sur la route par la colère d’un autre.

Nos routes doivent redevenir des lieux sûrs, où le respect et la prudence priment sur l’impatience et la violence.

Chacun de nous peut contribuer à ce changement. Respecter les règles, rester calme, éviter les disputes et encourager les autres à faire de même.

Ce n’est pas seulement un devoir légal, c’est un devoir humain.

Le drame de Pikine doit servir de leçon : sur la route, la patience sauve des vies, et l’indiscipline peut coûter cher… très cher.

BKD…