Drame à Sacré-Cœur: l'autopsie révèle que Falla Paye a étranglé ses enfants avant de se tuer par arme blanche

Après la mort du chirurgien-dentiste qui a tué ses enfants aussi, beaucoup théories ont été avancées, comme quoi Falla Paye a donné une substance toxique à ses enfants ou qu’il les aurait empoisonnés à l’aide d’une piqûre. Mais les résultats des autopsies effectuées sur les corps à l’hôpital Aristide Le Dantec ont révélé un acte encore plus odieux. Selon les informations fournies par « Les Échos », le médecin aurait torturé ses propres enfants avant de les achever.



Pire encore, les certificats de genre de mort ont attesté qu’ils y avaient des blessures sur les corps des victimes. Il est avancé que la jeune Ndeye Fatou Paye (11 ans) est morte des suites d’une asphyxie mécanique par strangulation. Même sort pour Thialy Paye (8 ans). Pour Mouhamed Paye (13 ans) en plus de l’asphyxie mécanique, le médecin légiste a noté de grave des blessures à l’arme blanche sur sa dépouille.



Après avoir commis cette barbarie sur sa progéniture, le chirurgien-dentiste Falla Paye s’est donné la mort en s’ouvrant les veines. D’après le certificat établi par le médecin-légiste, il a rendu l’âme à cause d’un choc hémorragique secondaire causé par l’arme blanche.



Par ailleurs, le docteur Paye a usé de cette méthode pour mettre fin à ce qu’il appelle 15 ans de souffrance en faisant référence à son mariage avec Ndeye Awa Diagne son épouse.