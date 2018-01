Drame à Tivaouane : 4 pêcheurs meurent à Fass Boye

«C’est regrettable ! Il y a quand même des accidents en mer ». C’est par ces mots que le ministre de la Pêche a entamé ses propos suite au drame qui a eu lieu ce jeudi au large de Fass Boye entraînant la mort de 4 pêcheurs.



Oumar Guèye, qui a saisi l’occasion pour présenter ses condoléances aux familles éplorées, a lancé un appel « aux uns et aux autres à faire très attention à la mer qui est très vaste. Quelque fois une pirogue est trop petite face à un gros navire qui ne le voit».



Donc, poursuit-il, c’est aux pêcheurs de faire attention, d’avoir des balises qui permettent de les repérer mais également aux propriétaires de grands bateaux de faire très attention dans la navigation notamment la navigation nocturne».



Le maire de Sangalkam de rappeler que des gilets de sauvetage sont à la disposition des pêcheurs à raison de 2500 F Cfa au lieu de 5000 F Cfa. Il informe par ailleurs, que la géolocalisation des bateaux est en train d’être expérimentée et développée et elle permettra de pouvoir suivre la pirogue en tout temps et en tout lieu.



«L’avantage de cette géolocalisation est qu’en cas de danger en mer, au lieu d’aller chercher la pirogue, nous allons directement là où elle situe et avoir la possibilité de sauver ses occupants», se réjoui-t-il.



Le ministre de la Pêche s’exprimait en marge d’une cérémonie de distinction et de décoration des agents de son ministère.