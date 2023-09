Drame à l'Hôtel Radisson Blu : Une fillette de 5 ans se noie lors d'un brunch dominical

Un tragique incident a secoué l'Hôtel Radisson Blu de Dakar le dimanche 17 septembre lors d'un brunch dominical. Une fillette âgée d'environ 4 à 5 ans s'est noyée dans la piscine de l'établissement hôtelier. Sud Quotidien renseigne dans son édition du jour qu’elle est finalement décédée.



L'accident s'est produit vers 14 heures, plongeant l'ensemble du personnel et des clients dans l'effroi. Malgré les efforts immédiats des témoins et des clients présents sur place, la petite fille a été retrouvée inconsciente dans la piscine.



Selon le journal, l'équipe de sauvetage des sapeurs-pompiers n'est arrivée sur les lieux que plus de deux heures après le drame. Pendant ce temps, des témoins sur place ont tenté de fournir les premiers soins à la victime. Elle a été intubée sur place pour tenter de la réanimer.