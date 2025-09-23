Drame au Point E : un jeune maçon chute mortellement du 9e étage d'un immeuble en construction

Un drame s'est produit au Point E, une commune de la ville de Dakar hier lundi. M. Diatta, un maçon âgé de 27 ans, a perdu la vie, dans son lieu de travail. Il a été projeté du 9e étage d'un immeuble en construction.



Selon L'Observateur, son corps s'est violemment écrasé au sol, dans un fracas qui a figé ses collègues. La victime, qui semblait absorbée par sa tâche, n'a eu aucune chance face à la hauteur. La brutalité de la chute lui a occasionné, sur le champ, de profondes plaies ouvertes.



Alertés, les sapeurs-pompiers se sont dépêchés sur les lieux. Ils n'ont pu que constater le décès. Le Commissaire du Point E, accompagné de ses éléments, s'est également rendu sur les lieux pour procéder aux constats d'usage.



A la suite de cette tragédie, le responsable du chantier a été interpellé, rapporte le quotidien d'information. Une enquête est ouverte pour déterminer les circonstances exactes de cette chute fatale et situer les responsabilités dans ce nouveau drame du bâtiment.