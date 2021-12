Drame conjugal à Yeumbeul : un septuagénaire meurt après une bagarre avec sa « niarel » de 40 ans

Adama Nd, âgé de 70 ans, a brutalement perdu la vie samedi, suite à une violente dispute suivie d’une bagarre avec sa deuxième épouse âgée de 40 ans. Le couple se disputait autour de leur poste de téléviseur avant d’en venir aux mains.



Le drame a eu lieu au quartier de Darou Salam 6, près du marché dénommé Fatou Doumbouya, situé dans ma commune de Yeumbeul Nord (banlieue dakaroise). Dans la nuit du samedi 11 au dimanche 12 décembre, le défunt Adama Nd. Et sa « niarel » du nom d’Amy Th. se retirent durant cette nuit-là dans leur chambre conjugale et s’apprêtent à aller au lit. Le vieillard veut plonger dans les bras de Morphée. Il demande à son épouse d’éteindre le poste téléviseur et la lumière. Mais, du fait que celle-ci tarde à s’exécuter, le vieil homme se sent atteint dans son amour-propre, laisse éclater sa colère et se défoule sur sa « niarel ».



Selon le journal Les Echos qui raconte les faits, le vieux l’abreuve de toutes sortes de réprimandes, se jette brusquement sur elle et se met à la tabasser. Avant de s’attaquer avec violence au cou de la dame et l’étrangle.



En guise de riposte, la jeune femme qui pousse des accès de toux étouffées, saisi les deux mains de son vieux mari et réussit à se défaire de l’étreinte au niveau de la gorge. Ensuite, elle happe la poitrine du vieillard avec les dents et mort dans pitié. Ne s’arrêtant pas là, elle se rue aussi yeux fermés, sur les parties intimes et s’y agrippe de toutes ses forces.



Alertés par les cris d’un parent de l’époux qui vit avec le couple, les voisins de quartier s’interposent entre les deux conjoints. Le vieillard pique plus tard un malaise. Il rendra l’âme au cours de son évacuation à l’hôpital.



Informés, les agents du commissariat d’arrondissement de Yeumbeul débarquent sur les lieux et arrêtent l’épouse pour nécessité d’enquête.