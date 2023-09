Drame de Khossanto: Seydi Gassama dénonce une énième répression meurtrière au Sénégal

Deux décès ont été enregistrés lundi à Khossanto (région de Kédougou) dans des manifestations qui ont éclaté entre populations et forces de défense et de sécurité. Notre invité de ce mardi sur le plateau de Midi Keng, Seydi Gassama, a déploré ce drame et dénoncé une une longue série de répressions meurtrières. Regardez !

AYOBA FAYE

