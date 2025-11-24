Drame en mer : un mort et sept (7) blessés après une collision entre deux pirogues sénégalaises

Une collision entre deux pirogues sénégalaises l’une en provenance de Mbour et l’autre de Guet Ndar survenue au large de la Gambie a fait un mort et sept (7) blessés. Selon la RFM, l’accident s’est produit dans la nuit du dimanche 23 novembre. Les survivants ont été évacués et pris en charge dans des structures sanitaires gambiennes.



La victime, identifiée sous le nom d’Ibra Sy, a perdu la vie sur le coup. Sa dépouille se trouve toujours en Gambie, en attente de son rapatriement. Il laisse derrière lui trois veuves et plusieurs enfants. Sa famille, endeuillée, exige que toute la lumière soit faite sur les circonstances du drame et réclame justice.