Drame en mer : un mort et sept (7) blessés après une collision entre deux pirogues sénégalaises

Une collision entre deux pirogues sénégalaises l’une en provenance de Mbour et l’autre de Guet Ndar survenue au large de la Gambie a fait un mort et sept (7) blessés. Selon la RFM, l’accident s’est produit dans la nuit du dimanche 23 novembre. Les survivants ont été évacués et pris en charge dans des structures sanitaires gambiennes.
La victime, identifiée sous le nom d’Ibra Sy, a perdu la vie sur le coup. Sa dépouille se trouve toujours en Gambie, en attente de son rapatriement. Il laisse derrière lui trois veuves et plusieurs enfants. Sa famille, endeuillée, exige que toute la lumière soit faite sur les circonstances du drame et réclame justice.
La victime, identifiée sous le nom d’Ibra Sy, a perdu la vie sur le coup. Sa dépouille se trouve toujours en Gambie, en attente de son rapatriement. Il laisse derrière lui trois veuves et plusieurs enfants. Sa famille, endeuillée, exige que toute la lumière soit faite sur les circonstances du drame et réclame justice.
Autres articles
-
Youssou Ndour reçoit le Grand Prix Sacem 2025
-
Migration irrégulière : baisse des départs depuis les côtes sénégalaises en 2025
-
Fimela : 790 kg de chanvre indien saisis, quatre suspects déférés à Fatick
-
Trafic à Niague–Keur Massar : un trafiquant arrêté, une arme saisie et 3 kg de drogue récupérés
-
Opération coup de poing : plus de 550 interpellations lors d’une mission conjointe Police–Gendarmerie