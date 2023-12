Drame familial à Barkédji: un homme saoule met le feu à la maison de son père par vengeance

Ahmadou Ndiaye, un jeune divorcé de la commune de Barkédji (Linguere), a été condamné à 5 ans de réclusion par la Chambre criminelle de Louga pour avoir mis le feu à la maison familiale. Les événements ont eu lieu le 14 mai 2022 dans le village de Loumbi Dobé, déclenchés par la colère du jeune homme à l'égard de son père qui refusait de l'aider à se remarier.



Ce berger de profession, en état d'ébriété, s'est introduit dans la maison de ses parents en leur absence, armé d'une boîte d'allumettes. Déterminé à se venger de son père pour son refus d'aider dans sa quête d'une nouvelle union suite à son divorce, Ahmadou Ndiaye a mis le feu à sa propre case, provoquant la destruction de trois cases en paille, deux lits en bois, un lit en fer, deux valises remplies, ainsi que des ustensiles de cuisine. Sa belle-sœur, présente sur les lieux, a été témoin impuissante de l'incendie.



D’après L’Observateur, alertés, les gendarmes de la Brigade de Linguère se sont rendus sur place et ont procédé à l'arrestation du pyromane. Interrogé, il a avancé qu'il se sentait mal ce jour-là et que dans un accès de colère, il a choisi d'incendier la maison en signe de vengeance envers son père.



Devant la Chambre criminelle, Ahmadou a nié les accusations portées contre lui, affirmant que l'incendie avait été accidentel, prétendant qu'il préparait du thé et s'était endormi lorsque sa case a pris feu à cause du vent.



La Chambre criminelle a rendu son verdict, déclarant Ahmadou Ndiaye coupable des faits qui lui étaient reprochés et le condamnant à 5 ans de réclusion criminelle.