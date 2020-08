Drogba finalement candidat à l'élection à la fédération ivoirienne

L'ex-star du football Didier Drogba a déposé officiellement samedi à Abidjan sa candidature à la présidence de la fédération ivoirienne de football (FIF), promettant de contribuer à la renaissance de ce sport roi en Côte d'Ivoire qui selon lui "va mal".



L'ancien capitaine des Eléphants ivoiriens avait subi un coup dur mi-juillet, lorsque l'Association des footballeurs ivoiriens (AFI) avait refusé de le parrainer, mais il a réussi à obtenir huit parrainages et le soutien d'un des cinq groupements d'intérêt nécessaires pour postuler à l'élection.



"Ce n'est pas tant être président de la FIF qui m’intéresse, mais c'est la mission qui lie cette fonction", a affirmé devant une foule nombreuse l'ancien attaquant vedette de l'Olympique de Marseille et de Chelsea, âgé de 41 ans.



"Notre football va mal (...) nous nous engageons à contribuer à la renaissance du football ivoirien", a poursuivi le joueur, retraité depuis fin 2018.





"Je suis de retour et déterminé à apporter ma pierre à l'édifice, au renouveau et au développement du football ivoirien" a-t-il ajouté, estimant "qu'il est très important pour moi de rendre au football ivoirien, tout ce qu'il m'a donné".



Après le dépôt des dossiers, la commission électorale dispose de cinq jours pour analyser et valider les différents dossiers de candidature.



Outre Drogba, Idriss Diallo, ancien 3e vice-président de la FIF, soutenu par l'Association des footballeurs, et l'actuel vice-président de la Fédération et président de la Ligue Sory Diabaté ont déjà déposé leur candidature.



La semaine dernière, la Fédération internationale des associations de footballeurs professionnels (Fifpro) a suspendu pour "non respect des textes" l'AFI après son refus de soutenir la candidature de Didier Drogba pour la tête de la FIF.