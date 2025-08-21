Drogue au Sénégal : un trafiquant présumé arrêté à Karang, à la frontière Gambienne

Les éléments de la brigade régionale de l’Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants (Ocrtis) de Fatick ( environ 150 à 160km de Dakar) ont frappé un grand coup, mardi dernier, en arrêtant un redoutable trafiquant présumé de drogue. L’opération a eu lieu à Karang (dans la région de Fatick) à la frontière avec la Gambie ( environ 300km de Dakar ), où l’homme a été intercepté en possession d’une importante quantité de drogues variées.



Vers 13 heures, alors qu’il revenait d’un pays de la sous-région à bord de son véhicule, le suspect a été contrôlé par le commandant de la brigade régionale des stupéfiants de Fatick et ses hommes, dans le cadre d’un contrôle de routine. Mais la fouille minutieuse a rapidement révélé des cachettes ingénieuses contenant des substances illicites, rapporte « L’observateur ».



Moustapha Camara, âgé de 27 ans et originaire de Ourossogui dans la région de Matam (environ 659 à 700km de Dakar), transportait 290 pilules d’amphétamines dissimulées dans une bouteille de mayonnaise, 100 autres pilules dans une bouteille de lait corporel, ainsi qu’un sachet de 400 grammes de méthamphétamine cristalline, communément appelée cristal meth, caché dans une bouteille de lait en poudre.



Lors de son audition, le jeune homme n’a pas tardé à avouer. Selon ses déclarations, la drogue était destinée à une clientèle établie à Saly Portudal, Mbour(environ 85km de Dakar) et dans le quartier Almadie de Dakar. La valeur marchande de cette cargaison, destinée aux VIP de ces villes, est estimée à environ 50 millions de FCFA.



Selon le journal Libération, le mis en cause appartient à un réseau de trafiquants, dont il est, pour l’instant, le seul membre appréhendé. Il a été placé en garde à vue au commissariat central de Fatick, en attendant d’être déféré devant le parquet pour trafic international de stupéfiants.