Du Venezuela au Sahel : le Droit international en lambeaux, (Par Babacar Justin Ndiaye)

DU VENEZUELA AU SAHEL



Les événements de Caracas ont déchiqueté et mis en lambeaux le Droit international. Le Droit international apparaît nettement comme un Travers…international.



Du coup, les États faibles (autrement dit les pays non dotés de bombe nucléaire) sont des proies programmées et vouées à la déstabilisation annonciatrice de vassalisation et/ou d’annexion.



Le boulevard de feu ouvert depuis le Venezuela peut se prolonger jusque dans le Sahel où l’audace et le culot du gendarme américain sont susceptibles d’être relayés par l’auxiliaire français.



Que les Africains se réveillent vite ! Désormais aucun obstacle juridique ne freine la France. L’Armée française peut imiter l’Us Army en allant cueillir le Général Thiani, aisément accusé de vol de tonnes d’uranium déjà payées par ORANO.