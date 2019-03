Durcissement des conditions de visite de Khalifa Sall : Ismaila Madior Fall dément et renvoie tout le monde au juge

Hier-mardi, lors d’un atelier de planification stratégique, du centre de renforcement de l’Etat de droit et des institutions judiciaires, le ministre de la justice Ismaila Madior Fall est revenu sur le durcissement des conditions de visite de l’ex- maire de Dakar Khalifa Ababacar Sall, en prison depuis 7 mars 2017 dans l’affaire dite caisse d’avance.



Le Garde des sceaux qui se dit étonné de l'information indique être au "courant de ces nouvelles dispositions en même temps que la presse". Ismaila Madior Fall dément également les restrictions annoncées dans la presse concernant les visites à Khalifa Sall.



Toutefois, le ministre souligne qu’il n’est mêlé en aucune manière , à cette décision qui , d’ailleurs, ne relève pas de ses compétences. « Depuis quelques temps, on accuse le ministère de la Justice d’être à l’origine du durcissement des conditions de visite de Monsieur Khalifa Ababacar SALL. Je précise que le ministre de la Justice, encore moins le parquet n’a compétence à prendre une telle décision. C'est le juge de l'application des peines qui a pris cette décision qui date du 11 février. Il faut poser la question à tous ceux qui vont rendre visite à Mr Khalifa Sall; et je défie quiconque, aucune restriction n'a été apportée sur les conditions de détention du détenu Khalifa SALL. »