ELECTIONS_FSF - Mady Touré défie Me Senghor

L'assemblée générale élective de la FSF prévue ce samedi 7 août, domine l'actualité sportive sénégalaise. Mady Touré s'est démarqué du consensus pour opter le "Renouveau" d'où son programme intitulé "Pour le renouveau du football sénégalais" . Il a sillonné le Sénégal pour vendre son programme aux acteurs du football sénégalais. Fort d'un programme ambitieux," réaliste et réalisable".



Mady Touré, surnommé "Candidat du peuple", indique n'avoir besoin que d'un mandat "pour développer le football sénégalais". Le patron de Génération Foot va défier le candidat du "Consensus", Augustin Senghor qui brigue pour un 4e mandat. Me Senghor qui bénéficié du soutien des 14 présidents de Ligues a déjà crié victoire. "Le football a choisi son camp. On est l'équipe gagnante et on va gagner. Cela a déjà commencé avec l'élection de Mouhamed Djibril Wade à la tête de la LSFP, mercredi 4 août. Ça va continuer avec Abdoulaye Seydou Sow (réélu hier vendredi comme Président de la Ligue amateur), puis ce samedi 7 août", avait déclaré Augustin Senghor.



S'il est réélu, Me Augustin Senghor fera son quatrième mandat à tête de la FSF, pour une durée de 4 ans.