EN DIRECT - Coronavirus : le bilan monte à 860 morts en France, l'usage de la chloroquine va être encadré

CORONAVIRUS - Alors qu'environ un milliard de personnes ont été appelées à se confiner dans le monde, la pandémie "s'accélère", estime l'OMS. En Europe, la plupart des pays prennent des mesures strictes pour tenter de faire face. La France a déploré 186 nouveaux décès en 24 heures, portant le bilan à 860 morts. Suivez les dernières informations



860 DÉCÈS EN FRANCE



Le ministre de la Santé Olivier Véran annonce 860 morts en France depuis le début de la pandémie, soit 126 de plus lors des 24 dernières heures. Il indique par ailleurs que 19.856 personnes sont contaminées par le Covid-19, 2082 d'entre elles se trouvent en réanimation.



NOUVEAUX DÉCÈS DE MÉDECINS EN FRANCE



Deux médecins du Haut-Rhin et de Haute-Saône sont décédés des suites du coronavirus, a-t-on appris lundi auprès de l'Agence régionale de santé (ARS) du Grand Est et du maire de la commune où l'un d'eux exerçait, portant à cinq le nombre de médecins morts en France.



Généraliste de 70 ans, Mahen Ramloll, est mort dimanche à l'hôpital de Colmar, selon l'ARS et une source médicale. Olivier-Jacques Schneller, 68 ans, est quant lui décédé ce week-end à l'hôpital de Trévenans, a indiqué le maire de Couthenans, où il avait son cabinet.



MACRON SUR LA PRISE DE PAROLE DE SON PREMIER MINISTRE



"Le Premier ministre reviendra sur les règles de confinement", déclare le président Emmanuel Macron, qu'Edouard Philippe détaillera lors de son intervention au JT de 20H de TF1 "les décisions du gouvernement pour que ce soit mieux respecté".



19:35

VERS UNE FERMETURE DES CAMPS DE RÉTENTION ?



Plusieurs organisations ont saisi ce lundi le Conseil d'État pour réclamer la "fermeture temporaire" des centres de rétention. Des centaines d'étrangers en situation irrégulière y sont enfermées. Ils estiment que leur détention "compromet la santé publique" en pleine pandémie du coronavirus.



19:35

19:30

LE LOURD TRIBUT DES SOIGNANTS

Après le premier décès d'un médecin annoncé dimanche par le ministre de la Santé Olivier Véran, quatre autres docteurs sont décédés ce week-end après avoir été contaminés.