EXCLUSIF !!! Le maître coranique et ses cinq co-accusés obtiennent une liberté provisoire

Le maître coranique ainsi que les parents et le menusier métallique arrêtés lundi dans l'affaire des talibés enchaînés dans le Daara de Ndiagne ont bénéficié d'une liberté provisoire de la part du juge du tribunal de Grande instance de Louga, jusqu'au 4 décembre jour du délibéré, après une médiation directe de Serigne Mountakha Mbacké.



D'après Oustaz Matar Sarr, qui a publié l'information sur sa page Youtube, Serigne Khadim Gueye et ses acolytes vont rentrer chez eux et vaquer à leurs occupations jusqu'au délibéré.



Pour rappel, le procureur a requis une peine de deux ans dont deux mois ferme de prison contre les mis en cause pour mise en danger de la vie d'autrui, violence et voie de fait et complicité.



Les populations et maîtres qui étaient venues soutenir Serigne Khadim Gueye ont eu des échauffourées avec les forces de l'ordre avant de défoncer la porte du tribunal de Louga pour réclamer la libération de leur collègue. Des blessés ont été notés.